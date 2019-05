Eurovision: Madonna criticata per il video con le stonature ritoccate

La performance di Madonna all’Eurovision Song Contest 2019 non è stata propriamente un successo. L'esibizione della superospite della finale di sabato scorso, infatti, ha presentato non poche "sbavature".

In particolare è stata l'esecuzione di "Like A Prayer" a presentare evidenti imprecisioni vocali che non sono state perdonate alla regina del pop, visto l'elevato cachet. Fin da subito gran parte dei media (in particolare quelli inglesi) hanno recensito in maniera estremamente critica la sua prova.

Ma a scatenare la vera polemica in rete è stato il tentativo di mascherare la cosa, pubblicando sui canali ufficiali della pop star una versione del video totalmente ritoccata e priva di qualsiasi errore tecnico.

Oltre alla visione in diretta della sua esibizione da parte di milioni di spettatori, l'impietoso confronto con i video non ufficiali (e senza ritocco) che già giravano in rete è stato inevitabile... così come i commenti durissimi da parte degli utenti del web.

(Credits photo: Youtube)