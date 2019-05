Spice Girls, Mel B non è diventata cieca: “Ho solo un’infezione che sto curando”

Alla vigilia dell’attesissimo reunion tour delle Spice Girls, nei giorni scorsi il ricovero di Mel B ha destato molta preoccupazione tra i fan e anche tra le colleghe. La Scary Spice ha perso la vista proprio durante le prove per i prossimi concerti.

Venerdì scorso Mel B ha iniziato a non vederci bene e per questo motivo si è sottoposta ad alcuni accertamenti: secondo quanto riportato da People, si sarebbe trattato solo di un’infezione che avrebbe causato una cecità temporanea.

La conferma di quanto accaduto è appena arrivata dalla diretta interessata che ha postato una foto con l’occhio bendato su Instagram, spiegando nel messaggio: “Ringrazio tutti voi per il vostro affetto e i vostri messaggi di supporto – ha esordito nel post – vorrei farvi sapere la verità. La scorsa settimana ho vissuto una terribile esperienza, quando ho perso la vista dall’occhio destro mentre in quello sinistro la vista si è offuscata. Sebbene la stampa dica che sto bene e che questo mi è già successo altre volte, voglio essere chiara: non stavo bene e una cosa del genere non mi era mai accaduta prima”.

“In realtà sono stata davvero male e mi sono spaventata molto – ha continuato la cantante – ma per fortuna, grazie agli oculisti del London’s Moorfield Hospital e poi ai dottori della Luton and Dunstable University Hospital, mi è stata diagnosticata un’irite acuta all’occhio destro e un’uveite all’occhio sinistro. Adesso sto prendendo diversi medicinali, come delle gocce, che mi sono stati prescritti dai medici e che devo assumere ogni giorno per tenere l’infiammazione sotto controllo”.

“E poi – ha continuato – il Team Spice si sta prendendo cura di me e per questo ringrazio anche i nostri paramedici! Dovrò combattere con questo problema ancora per un po’, si dovrebbe risolvere in 3/4 mesi ma adesso non sono più preoccupata che possa peggiorare. Il mio unico problema ora è che devo trovare una benda cool per l’occhio! – ha scherzato alla fine - Qualcuno sa, a parte Madonna, dove posso trovarla?”. Le parole di Mel B dimostrano dunque che sta bene e che le sue condizioni non sono preoccupanti.