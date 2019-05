Cardi B costretta a rinviare i suoi concerti per i recenti interventi di chirurgia plastica

Cardi B ha cancellato il concerto che era in programma a El Paso, in Texas, il 21 maggio e, in seguito, ha fatto la stessa cosa anche con gli show previsti a Syracuse e Saratoga Springs (New York), rinviati a data da destinarsi. Anche la sua partecipazione al 92Q Spring Bling Festival di Baltimora è saltata.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da TMZ, la rapper sarebbe stata costretta a cancellare questi appuntamenti per problemi di salute, dovuti ai recenti interventi di chirurgia plastica ai quali si è sottoposta. Il suo staff ha parlato solo di “circostanze inaspettate”, senza fornire ulteriori dettagli, ma a quanto pare potrebbero essere proprio i recenti ritocchini ad averle creato problemi.

A maggio Cardi B ha rivelato di essersi operata per aumentare il seno e per rimuovere il grasso accumulato durante la gravidanza. In seguito, a causa della fatica e degli sforzi fisici compiuti durante la preparazione dei suoi concerti, in particolare durante le prove delle coreografie, la cantante avrebbe accusato dolori e gonfiori; per questo motivo, i medici le avrebbero consigliato di prendersi un periodo di assoluto riposo per recuperare. Al momento non si hanno conferme né smentite da parte della diretta interessata; si attendono, quindi, ulteriori notizie.

