Nomadi: in uscita "Milleanni" con un brano cantato da Augusto Daolio

Dal prossimo 31 maggio sarà pubblicato il nuovo concept album dei Nomadi contenente 2 inediti ed una vera e propria "perla": una versione inedita del brano "Ma Noi No", interpretata dalla storica voce della band, Augusto Daolio.

Daolio è mancato nel 1992, ma nel 1989 aveva interpretato questo brano con un testo differente da quello effettivamente pubblicato nel 1992. Dopo questo terribile colpo, la band ha continuato il suo percorso musicale.

Il concept album "Milleanni" è l'ultima produzione dei Nomadi (distribuita da Artist First) e contiene 11 brani legati da un filo conduttore ed incentrati sul tema dell'attualità.

Il lancio del singolo Milleanni è accompagnato da un videoclip diretto da Michele Piazza che vede protagonisti Andrea Serafini, Massimiliano Trevisan e Francesco Daberdaku.

L’album uscirà anche in edizione limitata autografata, in formato cd e vinile, e conterrà 11 tracce:

1. Milleanni (inedito)

2. Non Avrai

3. Con Me O Contro Di Me

4. L’orizzonte Di Damasco (inedito)

5. La Storia

6. Bianchi E Neri

7. Rubano Le Fate

8. Noi

9. Mamma Giustizia

10. Ma Noi No (cantata da Augusto Daolio)

11. Il Paese (strumentale)

(Credits photo: Instagram/nomadiofficial)