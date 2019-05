Francesco Renga parla dei sentimenti per la sua ex, Ambra Angiolini

Francesco Renga ha compiuto cinquant'anni e, in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi televisivi di Verissimo, ha fatto un bilancio della sua vita. Ha parlato di carriera, famiglia, figli e di lei, Ambra Angiolini.

Tutto è partito dalla più classica delle domande: "Come ti senti ora che hai 50 anni?". Renga si è lasciato trasportare dalle emozioni e ha rivelato i suoi sentimenti.

Il cantante precisa subito: non ha avuto la crisi dei 50. Prova una sensazione di adeguatezza e si sente in pace con se stesso. Ha realizzato gran parte delle cose che sognava.

Poi parla della famiglia, dei fratelli, del padre e della mamma Jolanda, la cui perdita è una "ferita mai rimarginata". La canzone presentata a Sanremo, "Aspetto che torni" parla proprio di lei.

Nell'intervista c'è stato spazio anche per Ambra Angiolini, la donna che il cantante ha amato e dal quale sono nati i due figli: Jolanda e Leonardo. Renga si emoziona parlando dei suoi bambini, e su Ambra rivela che con lei c'è un rapporto bellissimo: "il volersi bene non è mai stato in discussione. Il rispetto e l’amore della famiglia sono sempre stati al centro". Dopo una dolorosa separazione, infatti, entrambi hanno ritrovato la serenità e quindi ora non resta che un legame bello e intenso.

(Credits photo: Instagram)