Fabio Rovazzi ha una nuova fidanzata

Lei fa la Youtuber, si chiama Karen (nome d'arte Kokeshi) ed è la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi. Non è passato molto tempo da quando il cantante ha detto addio alla sua compagna storica, Karina Bezhenar, e già si è tuffato in un'altra storia d'amore. Ma chi è questa ragazza? Il suo nome completo è Karen Rebecca Casiraghi, ha 25 anni e da qualche tempo la vediamo al fianco dell'artista. I due sono stati avvistati insieme, in atteggiamenti complici, per le vie di Milano.

Si conoscono da un po' di tempo, ma solo di recente è scattato qualcosa di più. Ora sono ai Caraibi, si stanno godendo una bellissima vacanza di relax, lontano dal caos cittadino. Così possono pensare solo al loro amore appena nato. Prima di partire, Fabio aveva dichiarato in un'intervista a Chi: "Stiamo insieme da un mese e siamo felici. Siamo in partenza per i Caraibi, poi torno a cantare".

La coppia si diverte insieme e non si nasconde più. Lo stesso Rovazzi ha ufficializzato la cosa con una foto su Instagram che li ritrae insieme sulla spiaggia, abbracciati e con lo sguardo sognante.

Visualizza questo post su Instagram Questa roccia è scomodissima. Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi) in data: 29 Mag 2019 alle ore 8:59 PDT

Insomma, Fabio sembra avere le idee chiare. Che poi ironia della sorte Karen lavora per la Newtopia, l'etichetta discografica di Fedez (ora in lite con Rovazzi). Su YouTube, la giovane è molto apprezzata. I suoi video sono molto ironici e raggiunge il cuore delle persone grazie al suo stile non convenzionale e irriverente. E poi è anche molto bella...