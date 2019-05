Christina Aguilera e il topless mozzafiato: la foto fa impazzire i fan

Lasciato il posto da giudice nella trasmissione "The Voice", Christina Aguilera fa impazzire i fan con una serie di scatti conturbanti, sexy e fuori dal comune. La cantante ha posato per il magazine Galore e ad immortalarla in così splendida forma c'è l'obiettivo di Ellen Von Unwerth, nota per i suoi scatti erotici al femminile. E tra tutte, c'è una foto in topless che ha attirato l'attenzione di tutti i suoi follower.

L'occasione è ghiotta anche per annunciare a tutti il suo ritorno alla musica. Dopo le 6 edizioni di The Voice, l'artista ha deciso di fare quello che le riesce meglio e torna così alle sue origini: si esibirà con una nuova residency show a Las Vegas.

Ecco quello che ha dichiarato: "Sono finalmente uscita da questa modalità TV sterile di cui facevo parte. Ero così infelice lì e non vedo l'ora di tornare alle mie radici, a quello che faccio meglio, esprimendo il mio talento artistico, facendo ciò che amo fare, creare e avere uno scopo e un significato".

Ecco alcuni scatti che la ritraggono bellissima e conturbante.