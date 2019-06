Adele beccata a "rappare" durante un party a Los Angeles

Ha lasciato tutti senza parole la performance a sorpresa di Adele durante un party a Los Angeles. La cantante, ospite del #NoMoreWackParties, ha preso il microfono e ha cominciato a rappare come una vera professionista.

La cantautrice britannica si è esibita sulle note di "Monster", un brano del 2010 del rapper statunitense Kanye West, interpretato nella versione originale dai rapper Jay-Z, Rick Ross e Nicki Minaj e dal gruppo Bon Iver.

Interpretata con movenze da gangstar e "lingua sciolta", la versione di Adele non aveva nulla da invidiare all'originale. La sua straordinaria performance è stata ripresa e condivisa sui social.

Visualizza questo post su Instagram Queen #Adele completely slays #NickiMinaj’s Monster verse at #NoMoreWackParties event tonight. Un post condiviso da Patrick Buchanan (@patricklyspeakn) in data: 5 Giu 2019 alle ore 2:43 PDT

Dalla recente separazione con Simon Konecki, suo compagno da 7 anni, per Adele pare essere iniziata una nuova vita, forse anche un po' più propensa al divertimento.

Già qualche mese fa la cantante era stata beccata a far festa in un gay bar di New York con l'amica Jennifer Lawrence, meravigliando non poco i presenti quando si sono unite alla drag queen Brita Filter sul palco.

Anche lo stile della cantante sembra essere in una fase di cambiamento: il suo nuovo album sarà più elettronico dei precedenti. E, a questo punto, chissà che nel suo futuro professionale non ci sia anche qualche brano rap...

(Credits photo: Intagram/patricklyspeakn)