Justin Bieber, la sfida lanciata a Tom Cruise era uno scherzo

Qualche giorno fa, la sfida lanciata su Twitter da Justin Bieber a Tom Cruise ha destato grande sospetto. Nel suo post, Justin aveva invitato l'attore a confrontarsi con lui sul ring. Una provocazione che nessuno ha capito. A quanto pare, si tratterebbe solo di uno scherzo. Ecco quello che ha riferito Justin a "Tmz": "Era un tweet a caso, dopo aver visto una sua intervista. Probabilmente mi spaccherebbe il c**o". "Dovrei essere più in forma - ha continuato - in questo momento sono molto magro. Sarebbe fuori dalla mia categoria. È grosso sapete? Ha la forza dei papà".

Un modo strano di scherzare il suo, che nonostante la spiegazione, ancora non è chiaro. "Voglio sfidare Tom Cruise a combattere sul ring. Tom se non accetti per paura non te lo potrai mai perdonare", queste sono state le parole della sfida, a cui Tom però non ha mai risposto. E per fortuna, aggiungiamo, visto che si trattava di uno scherzo.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 giugno 2019

La rete era molto perplessa, non si riusciva a spiegare perché Bieber avesse chiamato in causa Cruise e lo stesse sfidando a duello. Qualcuno ha riso e qualcuno lo ha preso sul serio, domandandosi se i due avessero litigato. Beh, questi ultimi possono stare tranquilli... tra Justin e Tom non esiste nessun conto in sospeso.