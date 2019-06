Charli XCX in concerto a Milano il 18 novembre

Charlotte Emma Aitchison, in arte Charli XCX, torna in Italia, precisamente al Fabrique di Milano il 18 novembre 2019!

Vincitrice di due Billboard Music Awards, un Youtube Music Award, due Sesac "Songwriter of the Year" Awards, nomination ai Grammy, ai BRIT Awards e agli MTV EMA, la cantante porterà in tour il suo prossimo album, intitolato Charli, che uscirà il 13 settembre.

Charli XCX però non è solo una cantautrice, ma anche regista, documentarista e conduttrice radiofonica. Ha raggiunto la posizione numero 1 e il multi disco di platino con Fancy, I Love It e Boom Clap, ha pubblicato gli acclamati mixtape No. 1 Angel e Pop 2, e successivamente il featuring con David Guetta e Afrojack, Dirty Sexy Money.

Nel 2018, ha pubblicato i brani 5 in the Morning, No Angel, Focus e Girls Night Out; ha accompagnato Taylor Swift nel suo tour mondiale e ha pubblicato 1999 con Troye Sivan, il cui video ha superato le 30 milioni di visualizzazioni.

Quest'anno, Charli ha collaborato con Lizzo in Blame It On Your Love e ha pubblicato, insieme a Diplo e Herve, Spicy.

I biglietti per la tappa di Milano saranno disponibili dalle ore 10 del 21 giugno.