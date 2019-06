Shawn Mendes e Camila Cabello: esce il duetto "Señorita"

L'attesa è terminata. Domani, 21 giugno, uscirà "Señorita", la canzone che sancisce la collaborazione tra Shawn Mendes e Camila Cabello. Nei giorni scorsi, i due artisti avevano pubblicato due video teaser molto intriganti (in uno sembra anche che si bacino), con l'intento di creare una certa suspense sull'arrivo del pezzo. E ci erano riusciti benissimo. Dalle poche note che si sentono nei filmati in anteprima, il sound di "Señorita" è da mozzare il fiato. Ecco l'annuncio che entrambi hanno postato sui social.

Visualizza questo post su Instagram #Señorita 6.21 @Camila_Cabello Pre-save + preorder link in bio Un post condiviso da Shawn Mendes (@shawnmendes) in data: 19 Giu 2019 alle ore 11:40 PDT

È da settembre scorso che si parla di una collaborazione tra i due artisti. Quando Shawn condivise una foto in cui si trovava faccia a faccia con Camila, mentre provavano una canzone.

Non è la prima volta che la coppia si unisce per dare vita a un duetto. Già nel 2015 fecero "I Know What You Did Last Summer" e fu un enorme successo. Come lo sarà anche "Señorita".