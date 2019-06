Levante, Magmamemoria uscirà ad ottobre: ecco la cover del disco

Dopo tanta attesa e un vago annuncio che faceva riferimento al prossimo autunno, finalmente la cantautrice di origini siciliane ha comunicato la data esatta d'uscita del suo nuovo album.

"Magmamemoria", questo il titolo, uscirà il prossimo 4 ottobre 2019, dopo il successo dei singoli “Non me ne frega niente”, “Gesù Cristo sono io” e “Pezzo di me”. Il nuovo album della cantante è anticipato dal brano “Andrà tutto bene”.

La cantante, con un lungo post sui suoi canali social, oltre ad aver rivelato la data di uscita, ha presentato il suo album e mostrato la cover ai follower.

Levante scrive: «MAGMAMEMORIA è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. E’ il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene MAGMAMEMORIA che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. MAGMAMEMORIA è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri.

Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno.

La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo".

Queste sono le mie parole prima che MAGMAMEMORIA nascesse.

L’avevo scritto tutto, ma non l’avevo inciso.

Oggi, che lo ascolto giorno e notte e non vedo l’ora che arrivi il 4 ottobre perché possiate ascoltarlo anche voi, mi dico che questo disco è molto di più di quelle parole, di quell’analisi che avevo fatto.

MAGMAMEMORIA è la musica splendida che anche il dolore sa farmi sentire, le parole che non ho saputo dire, i nomi e i luoghi. Non ho risparmiato nessuno, nemmeno questa volta.

Non mi risparmio mai. Ecco il tuo nome, ti chiamerai MAGMAMEMORIA».

Nel corso dell'estate la cantante sarà in tour nelle arene storiche d’Italia e il prossimo 23 novembre si esibirà per la prima volta sullo storico palco del Forum di Assago a Milano.

(Credits photo: Instagram/Levante)

Ascolta la nostra web radio dedicate alle hit dal 2000 a oggi!