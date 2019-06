Ornella Vanoni rivela: “Dormo con un 36enne ma solo per parlare”

A 80 anni Ornella Vanoni ha ben due uomini nella sua vita, ma si tratta di cari amici o, al massimo, di amori platonici: in un’intervista al Corriere, infatti, la cantante ha raccontato che in passato ha vissuto delusioni d’amore molto profonde e per questo motivo ha scelto di rimanere sola.

“Da artista sono felice della vita che ho avuto – ha spiegato – ma dall’amore sono così delusa che sono sola da vent’anni. Quando avevo 60 anni ho preso una di quelle tranvate... ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo. Era arido e permaloso, io sono ironica. È facile immaginare il disastro”.

Oggi Ornella ha accanto due uomini ai quali è molto legata, si tratta dello scrittore Pino Rovoredo e di Francesco Leto: “Di Pino sono innamorata – ha dichiarato – ma non c’è sesso, è un amore poetico e virtuale. Ci vediamo poco, lui sta a Trieste, io a Milano”. Anche con Francesco, che ha 36 anni, c’è un rapporto molto profondo ma non fisico: “Dormiamo spesso nello stesso letto, ma non per il sesso – ha spiegato ancora Ornella – per poter parlare di notte. Ad esempio, cantavo a Parigi con Paolo Fresu e Francesco è venuto a trovarmi e abbiamo dormito insieme. Non cerco storie convenzionali, a 80 anni il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l’orticaria. Io ho i miei vizi, voglio vedere Netflix fino all’alba”.

Oltre che dell’amore, Ornella ha parlato anche di un disturbo che la affligge da tempo, ossia la depressione. “È cominciata presto – ha detto – sono sempre stata malinconica, oltre che solare. E fino al ‘70, quando ho cantato 'L’Appuntamento', non ero popolare e sentivo ansia, inadeguatezza”. Il disturbo per la cantante è legato anche al lavoro: “La mia patologia è semplice – ha spiegato ancora - soffro d’ansia, non dormo, dopo tre mesi che non dormo, cado in depressione. Ho fatto Sanremo due anni fa, poi ho avuto un anno vuoto ed ero triste, ora lavoro tanto e sono rinata”.

