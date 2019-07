Briga: in arrivo "Baby", il nuovo singolo dell'estate con Jas & Jay

Dal profilo social dell'artista arriva la notizia ufficiale del nuovo singolo che Briga lancerà il prossimo 5 luglio: si tratta di "Baby", un pezzo che potrebbe diventare il prossimo tormentone estivo.

Il pezzo è stato prodotto da James Da Cruz e vede Briga duettare per la prima volta con Jas & Jay, nome d'arte di Jasmine e Jay Carol Gigli. Si tratta delle due dj donne più richieste del momento: due sorelle talentuose e decisamente sexy, figlie del cantautore romano Carlo Gigli.

Briga su Instagram scrive: "È un pezzo in cui credo moltissimo, e me la rischio tanto, dato che mi sono messo in gioco con 3 artisti al loro esordio discografico. Parlo appunto di Jas & Jay al microfono e di James Da Cruz alla produzione".

Briga fa anche riferimento a quelli che definisce errori, ma si dice anche convinto delle proprie idee e non rinnega nulla: "Ho sempre fatto quello che sentivo di fare, a volte ho sbagliato e ne sono consapevole, ma solo chi ha il coraggio di portare avanti le proprie idee potrà camminare sempre a testa alta anche per le strade più impervie".

L'artista chiude poi il post invitando i fan a camminare insieme a lui: "Guardatevi la diretta che ho appena concluso e datemi una mano a far girare la canzone per tutta l’estate. Anche questa volta camminiamo insieme".

Nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Briga ha duettato con Patty Pravo, finendo però soltanto al 21° posto in classifica.

L'ultimo lavoro dell'artista è la raccolta speciale Il Rumore dei Sogni – Collection, da cui è tratto il singolo Sesso.

