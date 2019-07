Bella Thorne si gode le vacanze italiane con il suo Benji

Dopo le recenti polemiche dovute ad alcune foto hot diffuse in rete per non cedere al ricatto di un hacker, Bella Thorne sembra aver finalmente ritrovato la serenità grazie a Benjamin Mascolo, il Benji del duo Benji & Fede.

I due fanno ormai coppia fissa da tempo e sembrano davvero molto felici, almeno a giudicare dalle foto che entrambi hanno pubblicato su rispettivi profili Instagram. Si tratta delle foto delle loro vacanze a Capri: “Sono molto felice con te”, ha scritto Bella in uno dei post.

Visualizza questo post su Instagram I’m very happy w you Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 29 Giu 2019 alle ore 10:10 PDT

In questi scatti, Bella e Benji stanno facendo una romantica gita in barca e sembrano essere davvero felici. Sono tanti i commenti e gli auguri ricevuti dai followers che si complimentano con la coppia, o che sono felici per Bella perché sembra che abbia finalmente trovato il suo grande amore.