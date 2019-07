Justin Bieber degrada le donne? L'accusa della coreografa Emma Portner

"Mi pento di aver lavorato sotto il tuo nome. Ho dato al tuo universo il mio corpo, la mia creatività, il mio tempo e i miei sforzi. Due volte. E mentre tu facevi milioni di dollari, io guadagnavo un bel nulla". Ecco le parole pesanti che la coreografa e ballerina Emma Portner ha rivolto al cantante Justin Bieber. I due hanno collaborato per la preparazione del "Purpose World Tour", del cantante nel 2016.

L'accusa, pubblicata in storia su Instagram, è continuata così: "Non potevo nemmeno permettermi del cibo mentre lavoravo per te. Spazzavo i pavimenti del tuo studio per poter svolgere adeguatamente il mio lavoro. Il modo in cui degradi le donne è abominevole". A quanto pare, quindi, lavorare per lui sarebbe degradante e umiliante. Per un'artista come lei è stata un'esperienza bruttissima.

La Portner, che è sposata con l'attrice Ellen Page, è andata contro anche alla posizione che Bieber ha in fatto alla comunità LGBTQ. Nello specifico, il cantante è un sostenitore della Chiesa Hillsong, apertamente schierata contro i gay. "La tua compagnia ha assunto una lesbica per il tuo video musicale e per la coreografia del tuo Purpose World Tour. Come ti fa sentire tutto ciò? Una lesbica ti ha aiutato per una irrispettosa somma di denaro, mentre tu frequenti una chiesa che è contraria alla mia esistenza?"

Dal canto suo Justin non ha ancora risposto alle accuse. Chissà se lo farà mai.