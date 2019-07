Laura Pausini e Biagio Antonacci a San Siro, tra il pubblico anche Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi

Il tour congiunto di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi prosegue e la prima data a San Siro è stata un enorme successo. Ad applaudire i due cantanti c’erano anche alcuni colleghi, come ad esempio Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi. I due cantanti si trovavano tra il pubblico e hanno cantato le canzoni di Laura e Biagio proprio come due fan.

E come due veri fan, Emma e Giuliano hanno documentato la loro esperienza con delle foto su Facebook e dei video pubblicati sulle stories di Instagram. Emma, in particolare, si è scatenata cantando “La solitudine”, il primo grande successo di Laura Pausini; il leader dei Negramaro, invece, ha postato un video in cui intona “Un’emergenza d’amore”, altra hit di Laura con la quale poi si è scattato un selfie nel backstage. Dietro le quinte era presente anche Noemi e anche lei ha colto l’occasione per scattare un bel selfie con Laura Pausini.

Questa sera la coppia di artisti tornerà sul palco di San Siro per la seconda data milanese con un’altra scaletta piena di grandi successi.