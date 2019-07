Alessandra Amoroso: "Non ho problemi, voglio solo vedere crescere la mia nipotina"

"Non è successo niente di grave", queste sono state le parole che la cantante Alessandra Amoroso ha voluto rivolgere ai fan che si erano preoccupati a seguito dell'annuncio di ritiro dalla scene. Qualche settimana fa, infatti, l'artista salentina aveva fatto sapere di volersi prendere una pausa dalla sua musica, per dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia. Un pausa che, a quanto pare, sarà lunga un intero anno.

Molti fan hanno ipotizzato che ci fosse qualcosa di grave, che avesse problemi di salute. Ma adesso Alessandra è arrivata a tranquillizzarli. In un'intervista a Optimagazine, la Amoroso ha dichiarato: "Non ho un problema, è che in tutti questi anni non mi sono mai presa una pausa. Penso che ogni artista passi un momento in cui sente di prendersi una pausa: io ho solo 10 anni di carriera alle spalle, ma ho il desiderio di stare con i miei genitori e la mia famiglia". Anche a livello professionale e creativo è necessario prendersi un momento per fare il punto della situazione, per capire come si intende proseguire e quali lidi nuovi esplorare.

"Stanno girando rumor strani - ha continuato Alessandra - ma io voglio solo stare a casa e vedere crescere la mia nipotina".

