Justin Bieber sfida di nuovo Tom Cruise, questa volta nella Bottle Cap Challenge

Il motivo per il quale Justin Bieber continua a provocare Tom Cruise è ancora un mistero: qualche settimana fa su Twitter lo ha sfidato a fare a botte sul ring per poi dire che si trattava solo di uno scherzo.

Sembrava tutto finito lì e invece oggi la popstar è tornato a sfidare l’attore, questa volta con la Bottle Cap Challenge, la nuova sfida che sta spopolando in rete e che consiste nel riuscire a svitare il tappo di una bottiglia con un calcio rotante, per poi postare il video dell’impresa sui social e sfidare altre persone a fare la stessa cosa.

Su Instagram Justin Bieber ha postato il video della sua challenge: “Questa potrebbe essere la testa di Tom Cruise”, ha detto il cantante prima di tirare il calcio. Nel post ha poi rilanciato la sfida alla sua compagna Hailey Baldwin e poi, appunto, a Tom Cruise.

Visualizza questo post su Instagram I nominate Tom cruise and Hailey Bieber Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 7 Lug 2019 alle ore 4:47 PDT

Hailey ha subito accettato e poco dopo ha postato anche lei il video della sua impresa.

Visualizza questo post su Instagram ok challenge accepted... I nominate @kendalljenner and @justineskye Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) in data: 7 Lug 2019 alle ore 5:25 PDT

Per il momento Tom Cruise non ha replicato alla sfida, così come non ha replicato all’invito a fare a botte sul ring di qualche settimana fa. Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? Qualcuno nella prima occasione aveva ipotizzato una trovata pubblicitaria per promuovere un film che vede come protagonisti sia Bieber che Cruise, ma questa ipotesi finora non ha trovato riscontro. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

