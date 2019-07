La reazione di Sam Smith nel vedere Celine Dion dal vivo è commovente

Quale sarebbe la tua reazione se vedessi Celine Dion in concerto? Probabilmente non riusciresti a trattenere l'emozione, le tue gambe comincerebbero a tremare e il tuo cuore a sussultare. Questo è proprio quello che è successo a Sam Smith, cantante britannico dal talento e dalla simpatia innata.

L'artista si trovava al British Summer Time Hyde Park lo scorso 5 luglio e sul palco si esibiva il suo idolo di sempre: Celine Dion appunto. Per condividere con tutti quel momento magico, Sam ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae nell'attimo esatto in cui la cantante è uscita alla ribalta. La sua reazione è spettacolare. Ecco la clip.

Visualizza questo post su Instagram CELINE DION JUST CHANGED MY LIFE Un post condiviso da Sam Smith (@samsmith) in data: 5 Lug 2019 alle ore 2:55 PDT

Occhi lucidi, emozione che esce da ogni poro della sua pelle, Sam non crede ai suoi occhi e alle sue orecchie. "Céline Dion ha appena cambiato la mia vita", ha commentato il cantate. E ci crediamo, basta guardare la sua espressione per capire che il suo sentimento è autentico. E bellissimo.

Sam Smith, oltre che per la sua bravura, è conosciuto anche per la sua simpatia. Non perde mai occasione, infatti, per comunicare con il suo pubblico in maniera divertente e spensierata, con foto e video che fanno presto il giro del mondo facendo innamorare ancora di più i suoi fan.