Federico dei Benji & Fede è single: è finita con Paola Di Benedetto

"La mia storia con Federico si è conclusa", inizia così la storia Instagram attraverso la quale, Paola Di Benedetto ha voluto comunicare a tutti la fine del suo amore con Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede. "Se avete imparato a conoscermi sapete che in amore do tutto", prosegue. "Ma, quando vedo mancare il rispetto non ci sto". Queste sono parole dure.

"Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po' mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio, Paola".

Lo sfogo dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi non parla chiaramente, ma dalle sue parole si capisce che è rimasta delusa. Cosa avrà fatto Federico? Se pensiamo che solo qualche giorno fa sono stati insieme al concerto di Ligabue, deve essere successo qualcosa in queste ultime ore.

Questa notizia ha spiazzato un po' tutti. La coppia sembrava felice e inseparabile da circa un anno, quando galeotta fu una vacanza in Grecia che li ha portati allo scoperto. Un amore giovane che aveva tutte le carte in regola per andare avanti.

