Billie Eilish realizza il suo sogno di incontrare Avril Lavigne: “Grazie per avermi resa quella che sono”

Billie Eilish non ha mai nascosto che tra le sue influenze musicali ci sia da sempre anche Avril Lavigne: da ragazzina, la star di “Complicated” era il suo mito e per questo ha sempre sognato di incontrarla. “Avril era tutto per me – ha raccontato di recente a Pitchfork – amo Avril, ho solo amore per lei, nient’altro, solo amore”.

Dopo aver raggiunto la fama, Billie è riuscita a realizzare il suo grande sogno, ossia quello di incontrare il suo idolo di sempre. Ovviamente non ha potuto fare a meno di immortalare questo importante momento con un bel selfie che ha poi postato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram THANK YOU FOR MAKING ME WHAT I AM Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 12 Lug 2019 alle ore 1:12 PDT

“Grazie per avermi reso quella che sono”, ha scritto Billie nel post, rendendo ancora una volta omaggio alla cantante che da sempre è per lei fonte di ispirazione, nella musica così come nella vita.

