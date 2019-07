Rocco Hunt ci ripensa, non si ritira più e il web lo critica

Rocco Hunt qualche giorno fa aveva comunicato a tutti i suoi follower di volersi ritirare dalle scene. Uno sfogo, condiviso sui social, che non aveva trovato una precisa motivazione. Però ora il rapper ci ha ripensato. Sempre sui social, ha detto che è pronto per un nuovo progetto, un nuovo album, visto che alcune situazioni si sono sbloccate. Quindi non si ritira più.

Ecco le parole dell'artista che è tornato sui suoi passi: "Questo mio sfogo, se pur impulsivo, ha fatto sì che si sbloccasse una situazione ormai ferma da troppo tempo. Sto parlando del mio nuovo album a cui ho dedicato 3 anni della mia vita, di cui volevano privarmi per l'ennesima volta. Voglio riprendermi la mia libertà, non posso mollare ora e non lo farò! Vi chiedo scusa se ho reagito in modo irrazionale, ma qualcosa, forse la paura di perdere tutto ciò che abbiamo costruito insieme, ha prevalso su di me". Il post è molto lungo, e Rocco ringrazia tutte le persone che gli sono state accanto in questo periodo duro.

I fan sono stati ben contenti di ricevere questa notizia: Rocco Hunt non si ritira, anzi, sta lavorando più che mai al suo nuovo album.

