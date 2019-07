Emma Marrone in bikini fa impazzire tutti (anche Enrico Nigiotti)

Come si fa a restare impassibili di fronte a tutta questa bellezza. Emma Marrone si rilassa in piscina e sfoggia un bikini da urlo, con tanto di décolleté mozzafiato. La cantante ha condiviso una serie di scatti su Instagram, e i fan sono impazziti. Ma non solo loro... gli apprezzamenti sono arrivati anche da Enrico Nigiotti. E non la prima volta. Insomma, Emma è arrivata alla prova costume in gran forma. "Day off. Va affrontato con serietà", commenta l'artista nella didascalia dell'immagine.

Visualizza questo post su Instagram Day off. Va affrontato con serietà. Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 24 Lug 2019 alle ore 5:12 PDT

Occhiali da sola ultra dark, espressione seria e un po' provocante, mani appoggiate al bordo della piscina che incontrano il seno, pelle bagnata... Emma è super. Ma il commento di Enrico? Eccolo: "Sexbomb"... come dargli torto. I due si conoscono dai tempi di "Amici" di Maria De Filippi, e spesso si scambiano like e commenti sui social. Ma ai fan piace tanto pensare che ci sia del tenero. Chissà...

Nel frattempo Emma, tra un impegno musicale e l'altro, si sta dedicando alla recitazione. È alla sua prima prova davanti alle telecamere, infatti: sta girando le riprese del nuovo film di Gabriele Muccino, "I migliori anni".