Alessandra Amoroso posta delle commoventi dediche per i suoi due grandi amori

Negli ultimi giorni Alessandra Amoroso ha aperto il suo cuore ai fan con due commoventi dediche agli amori della sua vita. Parliamo del suo compagno, Stefano Settepani (43 anni), e del suo nuovo amico a 4 zampe, Pablo.

La cantante ha postato una bellissima immagine della coppia che si abbraccia e sorride felice. La didascalia è molto semplice, ma rivela l'intesa che c'è tra i due e la voglia di stare (bene) insieme: "...e ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre...ma non basta mai!"

Visualizza questo post su Instagram ...e ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre...ma non basta mai! Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 21 Lug 2019 alle ore 11:14 PDT

La seconda dedica è più complessa ed è rivolta al suo nuovo amico a 4 zampe, Pablo. Chi segue la cantante sa bene quanto Alessandra abbia sofferto nel gennaio 2018 per la perdita del suo amatissimo cane Buddy, un Bovaro del Bernese. Dopo quella dolorosa perdita la cantante pensava che mai nessun altro cane avrebbe potuto colmare quel vuoto lasciato dal suo insostituibile amico.

Poi, però, nella sua vita è arrivato Pablo che ha saputo fare qualcosa di straordinario: "riaprirle il cuore".

Alessandra, postando una foto che la ritrae con lui mentre giocano sull'erba, scrive: "Non è stato facile per me accettarti e riconoscerti come la mia nuova metà pelosa...mi dicevano di non fare paragoni,di non pensare al passato o...(rullo di tamburi) era solo un cane. CLASSICHE parole che sono capaci a dire tutti... ma solo chi ha davvero vissuto una grande perdita come l’ho vissuta io conosce la fatica di guardare avanti e vivere una nuova vita... con un“semplice” cane!"

Poi la cantante aggiunge: "Beh tu non sei semplice e completamente diverso da quello che potevo aspettarmi ma insieme stiamo facendo un bel percorso e sto riscoprendo la mia voglia di amare di nuovo in una maniera diversa...

Grazie per avermi riaperto il cuore.."

Il post ha toccato il cuore di tantissimi fan, che hanno incoraggiato la cantante con like e commenti, e anche degli amici più famosi come Sergio Sylvestre, FedericoZampaglione e Giorgio Panariello.

(Credits photo: Instagram/amorosoof)

