Shawn Mendes e Camila Cabello, baci hot a Miami

Hanno provato a negare per settimane ma alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto: Shawn Mendes e Camila Cabello ormai non si nascondono più. Hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, in tutti i sensi, a giudicare dalle foto che stanno circolando in rete in queste ore: i due cantanti, infatti, sono stati sorpresi in atteggiamenti hot su una spiaggia di Miami durante un pomeriggio di relax al mare.

A pubblicare gli scatti piccanti è stato il sito americano Just Jared: nelle foto Shawn e Camila fanno il bagno insieme, scambiandosi dei baci davvero appassionati, per poi passeggiare insieme sulla spiaggia. Queste ufficializzano di fatto la loro relazione, nata, secondo quanto si vocifera, durante la registrazione della loro hit estiva, Seniorita, canzone che, tra l’altro sta scalando le classifiche dei brani più ascoltati dell’estate 2019.

Dopo una prima fase in cui hanno voluto vivere la nascita del loro amore in privato, dunque, adesso i due cantanti sembrano non avere più problemi a mostrare al mondo che si sono innamorati.

