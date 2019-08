Tiziano Ferro insieme a Tommaso Paradiso ed Emma Marrone a Los Angeles

Cosa ci fanno Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso ed Emma Marrone insieme a Los Angeles? Il cantante originario di Latina, in realtà, vive lì insieme a suo marito Victor Allen; gli altri due, invece, si troverebbero in California per diversi motivi. Innanzitutto sicuramente per una vacanza; poi anche per una collaborazione con Tiziano Ferro.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Tommaso Paradiso ed Emma Marrone dovrebbero comparire come guest star nel nuovo album di Ferro, “Accetto miracoli”, in uscita il prossimo 22 novembre.

Il cantante ha condiviso due foto insieme ai colleghi su Instagram: i tre appaiono sorridenti e sembrano divertirsi davvero molto insieme. “C’è una nuova band in città!”, ha scritto Tiziano Ferro nel post. Non resta che attendere per scoprire cosa hanno realizzato insieme.