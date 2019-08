Gianna Nannini: il 15 novembre esce il nuovo album "La Differenza"

La rocker italiana per eccellenza, Gianna Nannini, sta per uscire con la sua 19esima fatica discografica, "La Differenza". L'album di inediti sarà pubblicato il prossimo 15 novembre e arriva a due anni di distanza da "Amore Gigante". Un slbum molto atteso, che sta rendendo impazienti tutti i suoi fan.

"La Differenza" è stato registrato Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, conosciuto da tutti come il tempio dell'analogico. È in questo che Gianna fa la sua differenza, realizzando un album in maniera diversa dalla tecnica digitale, a cui tutti si rivolgono. L'annuncio dell'uscita del disco è stata fatta dalla stessa cantante su Instagram. Eccolo.

"Ed eccomi qui, in questa foto scattata qualche mese fa... In quei giorni stavo registrando nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, nel regno della musica analogica. Una scelta che fa la differenza, si perché proprio "La differenza" è il titolo del nuovo album che uscirà il 15 novembre, e voi la farete insieme a me", ha scritto l'artista nella didascalia di accompagnamento alla foto.

Dagli stessi studi dove la Nannini ha registrato l'album di inediti, sono passati negli anni '50 e '60 artisti illustri come: Bob Dylan, Elvis Presley e Paul McCartney. E siamo sicuri che Gianna non sarà da meno.