Alessandra Amoroso confessa: “Jovanotti è il mio idolo, per lui ho pianto”

Alessandra Amoroso ha confessato di avere da sempre una cotta per Jovanotti: quando era una ragazzina, insieme alla sorella trovava sempre il modo di andare ai suoi concerti. La cantante ha spiegato di essere legata a quello che oggi è un suo collega anche perché si riconosce nelle sue canzoni, alcune delle quali sono associate ad alcuni periodi della sua vita.

“Jovanotti è un idolo per me, come faccio a spiegarlo – ha detto Alessandra in un’intervista per il Corriere - Io e le mie sorelle ascoltavamo sempre le sue canzoni, il primo concerto a cui sono stata era il suo: non avevo una lira nemmeno per battere la testa contro uno spigolo eppure non me lo sono persa. Quando l’ho visto sul palco, i miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime. Mamma mia quanto è bello!”. Alla fine Alessandra è riuscita a realizzare il suo più grande sogno, quello di incontrare Jovanotti: “È successo dopo un suo concerto, che ovviamente non mi sono persa. Solo che quella volta, alla fine, dallo staff mi hanno detto di fermarmi per andare a conoscerlo”.

In occasione del Jova Beach Party, inoltre, Alessandra ha deciso di inviare un messaggio al suo idolo: "Gli ho scritto un messaggio. Dovevo assolutamente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me attraverso la sua musica - ha spiegato la cantante - E così ho recuperato la forza. Non mi aspettavo una risposta, invece è arrivata ed è stato anche davvero gentile. Cosa mi ha detto però lo custodisco per me".

Il brano preferito di Alessandra è “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, canzone che cantava sempre insieme alle sue sorelle: “Solo che alla fine cambiavamo il testo, e anziché dire che il più grande spettacolo ‘siamo noi, io e te, urlavamo: ‘Siamo noi, noi tre'”.