Mariah Carey: “Ai miei figli non faccio regali costosi, non voglio pensino che tutto sia loro dovuto”

Mariah Carey oggi è una cantante famosa e ricca, con un patrimonio che si aggira intorno ai 270 milioni di dollari: nonostante questo, l’artista non dimentica le sue origini e, in particolare, la sua infanzia difficile, dovuta alle scarse possibilità economiche della sua famiglia.

Proprio perché lei ha conosciuto cosa significa non avere nulla e doversi accontentare, da mamma Mariah vuole insegnare ai propri figli dei valori, spiegando loro l’importanza di saper apprezzare ciò che si ha. È facile per i figli delle star diventare dei ragazzini viziati e questo è proprio ciò che la cantante non vuole, ecco perché ha deciso di educarli rispondendo spesso anche no alle loro richieste. Ad esempio, Mariah Carey ha rivelato di non fare mai regali costosi ai propri figli.

“È difficile – ha detto a People – ma cerco di tenerli radicati in modo che non pensino che tutto sia loro dovuto. In questo momento è tutto un ‘Lo voglio’. Io però rispondo ‘Mi stai chiedendo qualcosa che costa 17 dollari’. Da bambina non potevo immaginare di avere un dollaro, perché non avevamo soldi. Quindi devono apprezzare quelle cose”.

Mariah Carey è da tempo anche impegnata nel sociale con il suo Camp Mariah, il campo estivo newyorkese dedicato ai bambini provenienti da famiglie a basso reddito: di recente la cantante ha fatto visita al campo per celebrare il suo 25esimo anniversario e ha portato con sé anche i suoi figli di 8 anni, Monroe e Moroccan.

Visualizza questo post su Instagram Studio time is always a fun time! Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey) in data: 28 Lug 2019 alle ore 10:24 PDT

“Sono molto impegnativi, però mi danno tanto amore in cambio. Non sarei la stessa persona senza di loro. Nick e io abbiamo fatto un buon lavoro, rimanendo amici in modo da poter parlare – ha detto la popstar della sua famiglia e del suo ex marito - La cosa più importante che posso fare per i miei figli è dare loro ciò che non avevo: la possibilità di vivere in una casa sicura e circondata da persone che li amano e li supportano incondizionatamente”.