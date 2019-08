Eros Ramazzotti reagisce al gossip sull’ex Marica

Negli ultimi tempi Eros Ramazzotti è stato uno dei protagonisti del gossip nostrano a causa della fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli. Da poche ore è stata ufficializzata la nuova relazione dell’ex moglie con l’imprenditore Charley Vezza: la coppia è stata paparazzata a Ibiza mentre si scambiava un bacio e la foto è stata pubblicata sul noto settimanale Chi. I due sembrano già avere un grande feeling e, tra l’altro, i rumor su un loro presunto flirt circolavano già da tempo.

Per il cantante non è facile affrontare questa situazione, considerando che lui è sempre stato molto geloso della sua vita privata che ha sempre tenuto lontana dai riflettori. Evidentemente adesso è stanco di tutto questo vociare sulle sue vicende personali ed è per questo che nelle ultime ore, proprio dopo l’uscita della notizia sulla nuova relazione di Marica, ha pubblicato dei post molto ambigui su Instagram.

“Dichi a me?”, recita, ad esempio, la didascalia di un post che molti fan hanno interpretato come una chiara risposta a questa situazione. “Sei un gran signore”, “Non ti merita”, sono alcuni dei commenti ricevuti dai follower.

Visualizza questo post su Instagram Dichi a me ⁉️⁉️⁉️⁉️ Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 27 Ago 2019 alle ore 2:09 PDT

Poco dopo Eros ha postato un video che lo ritrae mentre va in bicicletta: “The mother of cretins is always pregnant”, recita stavolta la didascalia che, in un inglese maccheronico e con intento ironico, significa, appunto, “la madre dei cretini è sempre incinta”. Anche in questo caso i follower hanno interpretato questa frase come un riferimento alla sua ex moglie.