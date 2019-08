Fabrizio Moro: fuori il 30 agosto il nuovo singolo "Per Me"

Da oggi, 30 agosto 2019, sarà possibile ascoltare in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Fabrizio Moro, "Per Me". La canzone fa parte dell'ultimo album di inediti - il decimo - dell'artista romano, "Figli di Nessuno", pubblicato il 12 aprile scorso. Con il suo caratteristico modo di arrivare al pubblico, Fabrizio riesce ad emozionare con un pezzo che parla al cuore e alla mente di chi l'ascolta. Un pezzo schietto e diretto.

Ma le occasioni per ascoltare il proprio beniamino non finiscono qui. Dal 12 ottobre prossimo, infatti, Fabrizio partirà per il suo "Figli di Nessuno Tour". Per le prime 4 date, l'artista sarà in scena nei palasport italiani, per poi passare nei più belli teatri della penisola.

Ecco le tappe della tournée fino a questo momento confermate:

12 ottobre – Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

18 e 19 ottobre – Palazzo Dello Sport di di Roma

26 ottobre – Mediolanum Forum di Milano

13 novembre – Tuscany Hall di Firenze

16 novembre – Teatro Dis_Play di Brescia

18 novembre – Europauditorium di Bologna

20 novembre – Teatro Colosseo di Torino

26 novembre – Teatro Ponchielli di Cremona

29 novembre – Nuovo Teatro Carisport di Cesena

30 novembre – Teatro La Fenice di Senigallia (AN)

2 dicembre – Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre – Teatro Augusteo di Napoli

5 dicembre – Teatro Team di Bari

6 dicembre – Teatro Verdi di Brindisi

12 dicembre – Teatro Openjobmetis di Varese

14 dicembre – Teatro Verdi di Montecatini (PT)

18 dicembre – Pala Congressi di Lugano