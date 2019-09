La pop star britannica Ellie Goulding ha sposato Caspar Jopling

Dopo un anno dall'annuncio del loro fidanzamento ufficiale nell'agosto 2018, lo scorso 31 agosto la cantautrice britannica Ellie Goulding ha sposato il commerciante d'arte Caspar Jopling.

La popstar si è presentata in chiesa in un camper Volkswagen blu elettrico addobbato con fiori bianchi ed un nastro di pizzo trasparente. Ellie indossava un meraviglioso abito da sposa a collo alto e maniche lunghe di Chloé, disegnato appositamente per lei da Natacha Ramsay-Lévi. Caspar, invece, indossava un abito su misura di Huntsman.

Tra gli ospiti molti componenti della famiglia reale britannica, come la principessa Eugenia e suo marito Jack Brooksbank (uno dei testimoni di Jopling), la principessa Beatrice e la madre Sarah Ferguson, oltre a tante celebrità del calibro di Katy Perry e Orlando Bloom, Sienna Miller, James Blunt e Jimmy Carr.

Il rito è stato celebrato dall'arcivescovo nella splendida cattedrale di York, dove i fan non sono potuti entrare. Ma la cantante si è fermata all'uscita regalando a tutti uno splendido bacio con il suo neomarito.

Dopo la cerimonia, gli sposi si sono diretti in auto d'epoca verso Castle Howard per il ricevimento nuziale.

(Credits photo: Instagram/bazaaruk)