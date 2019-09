Ferragnez: anello da sogno per il 1° anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato ieri, 1 settembre, il primo anniversario di matrimonio. La coppia si è concessa un weekend in Liguria, tra baci, cene romantiche e uno splendido anello.

A svelare i dettagli dell'anniversario di matrimonio di una delle coppie più social è stato proprio il profilo Instagram dell'influencer.

Chiara, infatti, ha condiviso una serie di foto che raccontano lo splendido fine settimana trascorso con suo marito tra Santa Margherita Ligure, San Fruttuoso e Portofino.

Mentre il piccolo Leone è stato affidato alle amorevoli cure della nonna paterna, la coppia ha trascorso la giornata in barca. Per la cena le immagini mostrano un tavolo con vista panoramica a picco sul mare.

Proprio durante la cena Fedez ha sorpreso Chiara con uno splendido anello che la bella influencer ha prontamente indossato e mostrato ai suoi follower con un video. Nella didascalia del post Chiara ha ringraziato il suo compagno per per questi meravigliosi primi 3 anni insieme (di cui uno di matrimonio), aggiungendo: "E grazie per avermi sempre fatto sentire speciale".

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)