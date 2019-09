Francesco Renga e la prima foto della fidanzata sui social

Prima o poi tutti capitolano e pubblicano una foto intima sui social. Oggi al centro dei riflettori c'è lo schivo Francesco Renga che, dopo anni di relazione vissuta lontano dai tabloid, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la sua fidanzata, Diana. È la prima foto insieme, ma sono fidanzati dal 2015. "Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’...". È con queste parole che il cantante accompagna il dolcissimo scatto.

La foto è piaciuta a tutti. Tantissimi sono stati i commenti e i cuoricini che hanno invaso l'account dell'artista. Come in molti sanno, Francesco non sopporta molto i paparazzi e le luci puntate addosso. E forse è anche questo il motivo per cui ha scelto di vivere la sua passione odierna lontano dal gossip.

Diana non fa parte del mondo dello spettacolo: lavora nel reparto risorse umane di un'azienda e anche lei non ama avere gli occhi puntati addosso. Davvero una bella coppia!