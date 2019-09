Tiziano Ferro: esce il nuovo singolo "Accetto Miracoli"

Il 20 settembre prossimo uscirà il nuovo singolo di Tiziano Ferro, "Accetto Miracoli". Dopo "Buona (cattiva) sorte sorte", il cantante fa uscire il brano che dà il titolo all'album più atteso del 2019. Tra pochi giorni, quindi, sarà possibile ascoltare in radio il nuovo capolavoro di Tiziano... perché siamo convinti che si tratta di questo. Ecco l'annuncio dell'artista sui social network.

"Questo disco marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove". Questo è quello che Tiziano ha detto del suo ultimo progetto discografico. Ancora non sappiamo quando uscirà il video clip, ma presumiamo a breve. Nell'estate del 2020, l'artista di Latina sarà impegnato in un caldo e lungo tour alla volta dei più importanti stadi italiani.