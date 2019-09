Ed Sheeran: cosa è successo veramente con il rapper Wiley

Il rapper britannico Wiley ha tirato Ed Sheeran al centro di una polemica. Il tutto è cominciato con l'uscita del pezzo "Take Me Back To London" di Ed. Nella canzone si legge questa frase "You need me man, "I don’t need you" ("Tu hai bisogno di me ragazzo, io non ho bisogno di te"). Secondo Wiley, queste parole sarebbero riferite a lui e a quando Sheeran rifiutò una collaborazione con il rapper.

Ed non è certo rimasto a guardare come andavano le cose, ma ha replicato alle accuse con una Stories su Instagram, dove si legge: "Caro Wiley, voglio solo chiarire un po' le cose. Non ho mai detto di no a una canzone per te dopo aver fatto insieme "You" per il numero 5. Tu volevi pubblicare "If I Could" la stessa settimana del lancio del mio primo singolo per una major, io allora ho semplicemente chiesto se potessi spostare l'uscita una settimana prima o una settimana dopo. Cosa che hai fatto, la canzone è uscita e questo ti ha fatto onore".

Ha poi continuato: "Ho detto sì al 90 % delle collaborazioni che mi sono state proposte, a meno che io non fossi stato in pausa o in caso non avessi conosciuto personalmente l'artista. L'unica volta in cui ricordo di non aver voluto che il mio nome comparisse come artista in collaborazione a una canzone è stata "League Of My Own Part 2" di Chip. Lui mi aveva chiesto soltanto di cantare i cori, cosa che ho fatto, ma non mi sentivo a mio agio a essere inserito come artista nel titolo di una canzone che non avevo scritto o cantato seriamente".

E poi ha chiarito il significato della frase sotto accusa: "Tu hai bisogno di me, io ho non bisogno di te' è una frase che ho scritto quando avevo 15 anni e non si riferisce a nient'altro che alla rabbia adolescenziale. Sai che nutro un profondo rispetto per la scena e per te. Non vedo l’ora di ascoltare "Godfather 3". Questa è l'ultima cosa che dirò su questo argomento".