Emma Marrone ignora gli haters e scrive a Tiziano Ferro: "Preparami un pass!"

Solo 4 giorni fa Emma Marrone spiazzava i fan con un messaggio in cui comunicava una pausa forzata per occuparsi di problemi di salute.

In tantissimi si erano stretti attorno a lei facendole sentire tutto il proprio affetto con parole di incoraggiamento o con un semplice cuore. Tanto che la cantante aveva risposto con una storia su Instagram per ringraziare amici e fan "per tutto l'amore".

Eppure i messaggi d'affetto non sono stati gli unici, perché Emma è stata anche bersaglio dei soliti haters che hanno approfittato di questo momento di debolezza per insultarla.

In sua difesa sono intervenuti, tra gli altri, Laura Pausini e Grabriele Muccino. Il regista del film di debutto cinematografico di Emma "Gli anni più belli" ha scritto su Twitter: "Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi".

Emma invece ha preferito ignorare gli haters e scrivere a Tiziano Ferro. Sull'account Instagram del cantante è infatti apparso un messaggio di Emma che dice: "Preparami un pass per tutte le date", con chiaro riferimento al nuovo tour dell’artista. La risposta di Tiziano non si è fatta attendere: "È già pronto".