Levante: fuori il 27 settembre il singolo "Bravi tutti voi"

Levante sta per lanciare il suo nuovo singolo "Bravi tutti voi", esattamente il 27 settembre prossimo. La canzone è contenuta nella quarta fatica discografica dell'artista dal titolo "Magmamemoria", che uscirà il 4 ottobre. Ecco l'annuncio che ha fatto sul suo canale Instagram.

"Bravi tutti voi" è il terzo singolo del disco che la cantante siciliana fa uscire. Dopo il successo di "Andrà tutto bene" e "Lo stretto necessario", l'artista torna a incantare tutti i suoi fan con la sua voce magnetica.

Il video ufficiale del nuovo singolo uscirà lo stesso giorno del brano e sarà "una festa in maschera dove tutti i personaggi sentono il bisogno di nascondere il proprio io dietro ad una facciata e interrotta solo da un forte applauso durante il ritornello per celebrare la vanità della finzione".

Ecco tutte le tracce contenute nel nuovo album:

- Magmamemoria

- Andrà tutto bene

- Bravi tutti voi

- Regno animale

- Reali

- Questa è l'ultima volta che ti dimentico

- Se non ti vedo non esisti

- Il giorno prima del giorno dell'inizio non ha mai avuto fine

- Saturno

- Rancore

- Lo stretto necessario (feat Carmen Consoli)

- Antonio

- Arcano 13