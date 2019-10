Nessuna collaborazione tra Adele e Beyoncé: era uno scherzo di Ryan Tedder

Il frontman del gruppo statunitense OneRepublic, il noto produttore musicale Ryan Tedder, al termine dell’evento benefico Global Citizen Festival di New York, aveva annunciato ai giornalisti che stava per prendere il via una collaborazione stellare tra Beyoncé e Adele, accompagnate al piano con Chris Martin.

Perlomeno questo è quello che avevano riportato i tabloid di tutto il mondo: stando infatti alle indiscrezioni, il produttore avrebbe dichiarato apertamente che stava per essere presentato al pubblico un nuovo brano nato proprio dal contributo della ex Destiny’s Child e della cantautrice britannica più amata di sempre, senza specificare però né i tempi né ulteriori dettagli. “Abbiamo una canzone con i featuring di Beyoncé e Adele”, aveva detto Tedder senza aggiungere altro. Il fatto che la diva inglese stia per uscire, entro la fine del 2019, con il suo quarto album di inediti, ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo, convinti della veridicità della dichiarazione.

Dopo la grande attesa generata dalla ripresa della notizia da parte dei giornali, oggi si viene a sapere invece che Ryan Tedder nega in assoluto di aver mai fatto un annuncio del genere. “La notizia della clamorosa collaborazione tra Beyoncé e Adele – ha rivelato il cantautore statunitense insieme alla sua band ai microfoni della CNN – non è nemmeno in programma ed è stato solo un gioco. Ho usato le parole ‘sarcasmo’, ‘presa in giro’ e ‘scherzo’ simultaneamente: detto ciò, non sarebbe una collaborazione incredibile?”. Al termine dell’intervista è subito sembrato chiaro che più che una fake news, si era trattato del sogno musicale proibito del leader dei OneRepublic e chissà che un giorno non diventi realtà.