Ghali, nuovo disco in arrivo: l’annuncio tramite lo screenshot di una chat con la madre

Ghali sta per tornare sulla scena musicale con un nuovo album e ha deciso di annunciare la futura release in modo molto originale. Il cantante, infatti, ha pubblicato su Instagram uno screenshot di una conversazione su WhatsApp con sua madre.

Nella chat in questione, la madre chiede al figlio un consiglio: le è stato offerto un nuovo lavoro e non sa se accettare o meno. Ghali le risponde così: “No mamma, basta quel lavoro, digli ‘ciao è stato bello’ e ringraziali. Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me”. Queste parole dimostrano ancora una volta il forte legame del cantante con sua madre, un rapporto di grande affetto, come ha più volte spiegato lo stesso Ghali.

Il nuovo disco, dunque, arriverà a due anni di distanza dalle ultime fatiche musicali dell'artista di origini tunisine, nonché a pochi mesi dall’uscita dei singoli estivi, Turbococco e Hasta la vista. Al momento non si hanno altre notizie in merito, ma a giudicare dall’annuncio su Instagram, l’attesa è destinata a finire presto.