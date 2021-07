Venerdì 23 luglio, a partire dalle 7, inizia il PRIMO RADUNO A DISTANZA DI TUTTO ESAURITO!

Il Capitano Marco Galli e tutta la Ciurma, sono pronti per l'evento digitale dell'anno: ritroviamoci tutti insieme, in versione digitale, per celebrare il programma mattutino più ascoltato d'Italia! Emozioni, musica, i tuoi saluti, messaggi e tanta allegria!

Per seguire il raduno, hai tre modalità dalle 7 alle 10:

Seguilo on air , ascoltando Tutto Esaurito alla radio come ogni mattina

, ascoltando Tutto Esaurito alla radio come ogni mattina Seguilo sul canale 157 del digitale terrestre , per vederlo in tv

, per vederlo in tv Seguilo sui nostri social, sia Instagram che Facebook, dove faremo tante dirette solo per voi che siete a casa!

23 luglio, ore 7, si comincia!

A colaccccioooneeeeeee