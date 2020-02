Elettra Lamborghini risponde ad un haters in modo epico: "Mi dispiace pisellino"

Tra poco salirà sul palco dell'Ariston e si sta preparando a dovere per una performance a prova di haters. Eh già, perché Elettra Lamborghini sa quanto possono essere cattivelli i suoi detrattori. Ma di certo lei non si fa scoraggiare. Anzi, con la sua nota faccia tosta risponde sempre a tono quando qualcosa non le piace.

Ultimo in ordine di tempo è un messaggio che ha ricevuto sul suo account Twitter. Un utente sconosciuto, probabilmente un profilo fake, in maniera del tutta gratuita, su una foto della cantante scrive: "Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa". Alla vista di un messaggio del genere, chi sarebbe stato al suo posto? Di certo non la regina indiscussa del twerking.

"Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake é dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa to ha reso infelice ed arrabbiato col mondo... mi dispiace... pisellino", ecco la risposta al vetriolo dell'ereditiera. Ed ecco la testimonianza fotografica.

Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake é dovuto dal fatto che hai il pisellino piu piccolo di una mollica di pane, questa cosa to ha reso infelice ed arrabbiato col mondo... mi dispiace... pisellino https://t.co/tfLVl1XTBI — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 3, 2020

Insomma, non fatela arrabbiare ecco. Elettra sa dove colpire gli uomini. Nel frattempo, aspettiamo di vederla stasera sul palco del Festival di Sanremo.

