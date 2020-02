Ghali si esibisce a Sanremo 2020 circondato da persone con la sua faccia e bacia Fiorello

Che settimane pazzesche sta vivendo Ghali, che questa sera era ospite di Sanremo 2020!

Anche la presenza del rapper era già stata annunciata e lo stesso Ghali aveva condiviso, sul suo profilo Instagram, la felicità di essere stato invitato in un palco importante come quello dell'Ariston.

Un ingresso da ricordare: Ghali è salito sul palco del 70esimo Festival della canzone italiana rotolando letteralmente giù dalle scale e ha cantato un medley di "Cara Italia", "Wily Wily" e "Boogieman", ultimo singolo dell'artista, in collaborazione con Salmo. Questa canzone anticipa DNA, il prossimo album di Ghali, in uscita il prossimo 20 febbraio. Inoltre il rapper ha cantato per la prima volta "Good Times", quarta traccia del disco.

La particolarità dell'esibizione del rapper è stata la presenza, sul palco, del suo DJ che indossava una maschera che riproduceva esattamente le sembianze del viso di Ghali. Anche Fiorello ha indossato la maschera che rappresentava la faccia del rapper. Come poco prima con Tiziano Ferro, il presentatore si è scambiato un bacio con il cantante di Boogieman.

Dopo l'esibizione all'Ariston, Ghali si è spostato in Piazza Colombo, dove si esibirà per il pubblico all'esterno.

Ma le possibilità di vedere il rapper non sono assolutamente finite qua: Ghali sarà, per ben tre volte, al Fabrique di Milano - 8, 9 e 10 maggio 2020 - per Il concerto a Milano, tre eventi speciali in cui il rapper presenterà il suo nuovo album ai fan, ma anche i suoi più grandi successi.

Vi ricordiamo che Radio 105 è radio partner dei concerti di Ghali.