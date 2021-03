Achille Lauro e le lacrime di sangue sul palco di Sanremo

Anche in questa edizione tutta particolare di Sanremo, Achille Lauro lascia tutti i telespettatori a bocca aperta con la sua presenza sul palco.

Per inaugurare la prima serata si è presentato al Teatro Ariston con una "lettera del mondo all'umanità", dove il nostro pianeta dice all'uomo "aiutami, che ne ho bisogno." Lauro è salito sul palco vestito da "Glam Rock", come da lui dichiarato su alcuni post su Instagram, prendendo ispirazione da Brian Slade di Velvet Goldmine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Il cantante, per la sua prima serata al Festival, ha cantato il suo nuovo singolo, Solo Noi. Ma questa non sarà l'unica esibizione di Achille che, come già annunciato da Amadeus, sarà presente per tutte cinque le serate della kermesse canora. E in ogni appuntamento, presenterà un nuovo "quadro", esattamente come nel 2020, anno in cui ha partecipato come concorrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Che ne pensate del look e dell'esibizione di Achille Lauro?