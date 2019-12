Il cestista Luka Dončić partecipa alla raccolta fondi per un bambino malato

Luka Dončić ha solo 20 anni, ma sia sul campo, sia nella vita, si dimostra un grande uomo. Il cestista che gioca nei Dallas Mavericks, nella prestigiosa NBA statunitense, sta contribuendo infatti alle spese per curare un bambino sloveno di 22 mesi, Kris, a cui è stata diagnosticata la SMA1, una rara malattia genetica che provoca atrofia muscolare e che si verifica una volta ogni 10 mila casi. Per curare questa malattia, è necessaria una terapia genetica con un farmaco molto costoso: 2.125 milioni di dollari è il valore di questa cura. Un farmaco che tra l'altro è stato approvato solo in USA e non in Europa. Il cestista dell'NBA, sloveno come il piccolo, ha contribuito al crowdfunding per coprire i costi, garantendo anche il soggiorno dei suoi genitori a Los Angeles. Un gesto che potrebbe diventare fondamentale per aiutare il piccolo nella sua sopravvivenza.

. @luka7doncic meets 22-month-old Slovenian boy, Kris, for whom Luka helped raise more than $2.2 million so he could get medical treatment at UCLA for a rare muscle condition. I spoke to Luka’s mom and will have more on this story at @SportsDayDFW. pic.twitter.com/jQ7lfSIZQ1 — Brad Townsend (@townbrad) 1 dicembre 2019

In Europa questo farmaco non è ancora stata approvato, mentre in USA, la terapia è già utilizzata ed è riuscita a fermare la malattia in oltre 30 casi. La cifra raccolta potrà permettere a Kris non solo di curarsi all’UCLA Medican Center, ma coprirà anche le spese del soggiorno a Los Angeles, per lui e la sua famiglia. I genitori del piccolo Kris hanno avviato questa campagna di crowdfunding e molte personalità dello sport e non solo, vi hanno aderito.