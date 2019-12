Instagram, per iscriversi adesso bisogna avere almeno 13 anni

Instagram ha deciso di mettere dei paletti e di fissare un’età minima necessaria per effettuare l’iscrizione al sito. A breve nel form per la creazione di un nuovo account verrà richiesta anche l’età: per poter procedere bisognerà dichiarare di avere almeno 13 anni.

La decisione dei gestori della nota piattaforma è stata dettata dall’esigenza di aumentare la sicurezza, in particolare per proteggere i più giovani: “A partire da oggi, ti chiederemo la tua data di nascita durante la creazione di un account su Instagram – si legge nel messaggio diffuso dal social - Secondo i nostri Termini di utilizzo, devi avere almeno 13 anni per avere un account nella maggior parte dei Paesi. […] Se hai collegato il tuo account Facebook al tuo account Instagram, aggiungeremo la data di nascita che si trova sul tuo profilo Facebook. Queste non sono informazioni pubbliche e solo tu sarai in grado di vederle quando visualizzi le informazioni del tuo account su Instagram. Modificare la tua data di nascita su Facebook cambierà anche su Instagram. Se non hai un account Facebook o se non hai collegato i tuoi account, puoi aggiungere o modificare il tuo compleanno direttamente su Instagram”.

Oltre a questa importante novità, Instagram sta per introdurre una nuova opzione che consentirà di controllare da chi poter ricevere messaggi e anche inviti per entrare nei gruppi, così da avere un maggior controllo sulle interazioni all’interno del social.