Hanno 350 alberi di Natale in casa... e non li tolgono mai

Oltre che in salotto, Thomas e Susanne Jeromin hanno alberi di Natale in cucina, in camera da letto, nel corridoio, nello stanzino e perfino in bagno. Sì avete capito bene... alberi di Natale ovunque, per un totale di 350 abeti sparsi per casa! Questa è la strana passione di una coppia di coniugi tedeschi, che amano talmente tanto il Natale che hanno deciso di non separarsi mai dalle loro decorazioni preferite.

In realtà succede a tutti noi. Il periodo natalizio, con le sue lucine e le sue decorazioni, è un momento bellissimo e nessuno vorrebbe mai liberarsene. Ma la coppia forse ha esagerato un po' nelle quantità e nel fatto che 365 giorni l'anno gli abeti con le palline stanno lì, non li tolgono mai. Certo, per averne 350, la loro casa deve essere grandissima.

La coppia è diventata molto famosa in Germania e la loro bizzarra mania ha fatto presto il giro del mondo facendo impallidire le casalinghe più agguerrite... chissà quanta polvere ci sarà a casa dei coniugi Jeromin?!