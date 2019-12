Luca Argentero diventerà papà: il tenero annuncio social

Luca Argentero diventerà papà. Ad annunciarlo lui stesso tramite un post su Instagram. Nella foto, che lo ritrae con la compagna Cristina Marino, Luca appare felicissimo, mentre ascolta il battito tramite uno stetoscopio dalla pancia della fidanzata. Guarda Cristina negli occhi mentre le tiene stretta la mano. "Io e te... diventiamo tre". Questa è la frase bellissima e tenera che accompagna lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram IO E TE...DIVENTIAMO TRE! ❤️ Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 10 Dic 2019 alle ore 10:57 PST

I fan sono impazziti. In molti gli hanno fatto gli auguri per la bellissima notizia. Tra questi tanti amici del mondo dello spettacolo, come ad esempio: Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Laura Chiatti.

La coppia si è conosciuta nel 2015 durante le riprese del film "Natale ai Caraibi". Luca stava attraversando la crisi coniugale con l'ex moglie Myriam Catania, quando all'improvviso ha incontrato lei, la donna che lo avrebbe reso padre! Quando si dice il destino.