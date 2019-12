Ecco la sfera che contiene una sola canzone da ascoltare per sempre

Si chiama Songball ed è una sfera della grandezza di 3 centimetri, che può contenere solo un brano musicale e solo quello. Da ascoltare praticamente per sempre. Un'idea regalo originale e romanticissima che nasce dalla mente del designer Pierpaolo Lazzarini.

La canzone che viene caricata nel piccolissimo lettore non può essere né cancellata né modificata, e viene scelta dal cliente al momento dell'acquisto. La sfera può essere comodamente ricaricata tramite una presa USB. Esistono diversi modelli di Songball. C'è, infatti, la versione base, che costa solo 19 euro, fino ad arrivare alle sfere in argento e oro, che ovviamente costano un pochino di più. Ora, la palla di design è sulla piattaforma Kickstarter per raccogliere i fondi per la sua commercializzazione, e il 15 dicembre arriverà nello store online.

Ma le sorprese non finiscono qui. Songball può essere personalizzata con una dedica, per rendere il regalo ancora più romantico! Siamo sicuri che questa idea piacerà a molti innamorati che hanno una canzone del cuore come simbolo di amore eterno.